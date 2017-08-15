Новая концепция воздушного пространства над Москвой будет подготовлена до 2018 года

ДВОРИКИ, 15 августа. /ТАСС/. Новую концепцию воздушного пространства над Москвой, которая призвана оптимизировать движение самолетов над столицей, планируется разработать до февраля 2018 года. Об этом сообщил замгендиректора ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, курирует деятельность всех авиадиспетчеров) Сергей Погребнов журналистам в кулуарах форума "Территория смыслов".

"Мы должны концепт до февраля следующего года подготовить и дальше обкатывать на тренажерах. И сейчас будем катать, создан уже проект по Шереметьево - симулятор, где мы катаем аэродромное пространство, наземную инфраструктуру и траектории прилета-вылета в районе аэродрома. Также идет оценка с точки зрения длины маршрута, времени нахождения в воздухе, расхода топлива и пропускной способности", - сказал он.

Концепция обсуждается уже несколько лет, финальный ее вариант был выработан только в 2016 году, но не устроил всех участников рынка. Как ранее писала газета "Коммерсант", в частности "Аэрофлот" указал на ряд недостатков этой концепции.

Ранее сообщалось, что Boeing, "Аэрофлот" и Внуково намерены обратиться в правительство по вопросу оптимизации управления воздушным движением.