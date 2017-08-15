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Минтранс направил в правительство заключение по приватизации "Совкомфлота"

Экономика и бизнес
15 августа, 14:14 UTC+3 РИГА 15, августа. /ТАСС

Министр транспорта Максим Соколов отметил, что ведомство рассчитывает, что средства от приватизации вернутся в компанию

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Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Михаил Метцель/ТАСС

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ направил в правительство заключение по приватизации "Совкомфлота", сообщил ТАСС министр транспорта Максим Соколов.

"Мы со своей стороны как министерство сделали все необходимые заключения и передали их в правительство. Дальше, уже по тактике действий и конкретным инструментам реализации этого проекта надо общаться с Росимуществом", - сказал он.

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При этом Соколов отметил, что Минтранс рассчитывает, что средства от приватизации "Совкомфлота" вернутся в компанию. "Мы на это рассчитываем", - сказал он, комментируя соответствующий вариант распределения средств от приватизации.

"Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд рублей. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен "ВТБ Капитал", помогать ему будет Sberbank CIB.

Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже. Однако, как сообщал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, это может произойти во второй половине года. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил другие формы приватизации крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот", помимо размещения на бирже. По его словам, вопрос обсуждается в том числе и с партнерами из Азии.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 149 судов общим дедвейтом 13,1 млн тонн. Половина судов имеет ледовый класс.

ПАО "Совкомфлот" является управляющей компанией группы "Совкомфлот", куда, в частности, входят СКФ "Арктика" (объединяет судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике) и ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", в составе которого Сочинский морской торговый порт).

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