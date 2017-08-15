Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс РФ не видит проблем с утечкой пилотов за рубеж

Экономика и бизнес
15 августа, 14:22 UTC+3 РИГА РИГА 15, августа. /ТАСС

Глава Минтранса Максим Соколов назвал естественным переток рабочей силы в сфере авиации

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ в настоящее время не видит проблем из-за утечки кадров российских авиакомпаний за рубеж, заявил ТАСС министр транспорта Максим Соколов.

Смотрите также

"Аэрофлот" опровергает информацию об оттоке пилотов в Азию и низких зарплатах

"Известия": Росавиация выявила незначительный отток пилотов за рубеж за 2,5 года

Ъ: авиакомпания "Россия" ищет способы приостановить отток летных кадров

"Каких-либо серьезных проблем с естественным перетоком рабочей силы в сфере авиации не видим", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства.

"Аэрофлот" и "Россия" в качестве стимулирующей меры против оттока пилотов ввели подъемные: при трудоустройстве командира воздушного судна в "Аэрофлот" выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей (в "Россию" от 500 тысяч рублей и от 200 тысяч рублей соответственно).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
3
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
4
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
5
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
6
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
7
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама