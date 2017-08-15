Минтранс РФ не видит проблем с утечкой пилотов за рубеж

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РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ в настоящее время не видит проблем из-за утечки кадров российских авиакомпаний за рубеж, заявил ТАСС министр транспорта Максим Соколов.
"Каких-либо серьезных проблем с естественным перетоком рабочей силы в сфере авиации не видим", - сказал он.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства.
"Аэрофлот" и "Россия" в качестве стимулирующей меры против оттока пилотов ввели подъемные: при трудоустройстве командира воздушного судна в "Аэрофлот" выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей (в "Россию" от 500 тысяч рублей и от 200 тысяч рублей соответственно).