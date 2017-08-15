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Кубанские аграрии впервые вырастили пшеницу первого и второго классов качества

Экономика и бизнес
15 августа, 14:24 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 15, августа. /ТАСС

Как сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, такого успеха удалось добиться благодаря совместной работе аграриев с учеными

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КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Аграрии Кубани поставили рекорд по урожаю и качеству зерна, собрав более 80% урожая продовольственного качества третьего-четвертого классов, сообщил во вторник ТАСС глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В свою очередь кубанские ученые сообщили, что впервые за многие годы в регионе были получена пшеница высших первого и второго классов, что является редкостью для России.

В этом году на Кубани получено 10,364 млн тонн яровых и озимых пшеницы и ячменя, что на 212 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. "У Кубани в этом году не только очередной рекорд по урожаю, но и, самое главное, по качеству. Это сегодня лучшее зерно в России, самое пригодное для изготовления хлеба. Более 80% урожая - продовольственного качества третьего-четвертого классов, а в отдельных районах собрана пшеница второго класса", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, такого успеха удалось добиться благодаря совместной работе аграриев с учеными. "Понимая, что посевные площади в крае существенно ниже, чем в соседних регионах, они смогли создать сорта пшеницы со средней урожайностью 63 ц с га", - отметил он, подчеркнув, что в отдельных хозяйствах Кубани собирают и 70 центнеров с гектара, и выше. Свыше 6,5 млн га посевных площадей пшеницы в мире засеяно сортами кубанской селекции.

Первые три класса пшеницы (первый, второй, третий) считаются ценными сортами и используются в хлебопечении и изготовлении макаронных изделий, а также для улучшения муки более низких классов. Как рассказал академик Российской академии естествознания Александр Найденов, еще в прошлом году во всей России никто не получал пшеницы первого и второго классов. "Но уже в этом году кубанским аграриям удалось взять и этот рубеж. Так, в 2017 году хлеборобы Кавказского района собрали 5 тыс. тонн пшеницы второго класса, Тбилисского - 4 тыс. тонн, Динского, Усть-Лабинского и Тихорецкого - по 3 тыс. тонны", - отметил ученый.

По словам доктора сельскохозяйственных наук, в целом в этом году качество кубанского зерна выше, чем в прошлом году, 85% собранной пшеницы - третьего и четвертого класса.

По прогнозам властей Кубани, регион в этом году также займет лидирующие позиции в стране по урожаю риса и кукурузы. Планируется, что объем производства кукурузы составит 3,7 млн тонн, риса - не менее 900 тыс. тонн.

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