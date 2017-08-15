Минтранс Латвии рассчитывает на договор о прямых ж/д перевозках с РФ до конца года

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Латвия рассчитывает заключить договор о прямых железнодорожных перевозках с Россией до конца года. Об этом по итогам 7-го заседания латвийско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству в Риге заявил ее сопредседатель, министр сообщения (транспорта) Латвии Улдис Аугулис.

"Мы договорились до конца года подписать договор о прямых железнодорожных перевозках. Латвия закончила все процедуры и согласовала договор, мы готовы его подписать, как только российская сторона закончит процедуры со своей стороны", - сказал министр.

В целом Аугулис выразил удовлетворение двусторонним сотрудничеством в транспортной сфере.

"Мы договорились укреплять сотрудничество по развитию евразийского транспортного коридора, используя инфраструктуру Латвии и России", - сообщил он. Также, по словам латвийского министра, стороны намерены более активно сотрудничать для увеличения объема перевозок в транспортном коридоре "Север-Юг".

Аугулис также указал на то, что Россия и Латвия договорились увеличить количество разрешений на грузовые автоперевозки на три тысячи. "Растет объем грузоперевозок автотранспортом, и мы даже достигли соглашения насчет дополнительных разрешений для наших автоперевозчиков", - сказал он.

Восстановление темпов сотрудничества

В свою очередь, сопредседатель МПК, министр транспорта РФ Максим Соколов отметил восстановление темпов торгово-экономического сотрудничества между странами. "В эти годы, я предполагаю, что этот период заканчивается, нас преследовали неблагоприятные и макроэкономические, и геополитические факторы, которые оказывали негативное влияние на наше торгово-экономическое сотрудничество. Если вспомнить 2013 год, наш торговый оборот составлял более $11 млрд. Сегодня мы тоже видим позитивную динамику: по отношению к 2016 году первое полугодие показало рост на 10% - до $3,2 млрд. Конечно, это рост от низкой базы, но важно, что этот перелом наступил", - подчеркнул он.

Соколов напомнил, что и импорт, и экспорт показывают рост по итогам первого полугодия. "Мы видим, что российский экспорт вырос на 8,2% и составил почти $2,3 млрд. Импорт России латвийских товаров вырос более чем на треть", - уточнил он.

"Наша совместная деятельность в рамках комиссии позволит поддержать тренд роста, восстановления наших торгово-экономических отношений", - заявил российский министр.

Сопредседатели договорились провести следующее заседание комиссии в России в 2018 году.

Латвийско-российская межправкомиссия была создана правительствами двух стран в 2006 году. Годом позднее при комиссии также был создан совет по деловому сотрудничеству. Первое заседание комиссии состоялось в июле 2007 года в Риге.