Первые полевые испытания беспилотных комбайнов прошли в Ростовской области

ТАСС, 15 августа. /ТАСС/. Компания Cognitive Technologies, которая занимается разработкой беспилотной системы управления для автомобилей "КамАЗ", совместно с "Ростсельмашем" провела полевые испытания беспилотных комбайнов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании - разработчика.

"Мы впервые в России провели полевые испытания комбайна в беспилотном режиме. Работы проводились в Ростовской области совместно с партнером Cognitive Technologies "Ростсельмаш". Система автоматического вождения Cognitive Agro Pilot была установлена на экспериментальном образце комбайна RSM 181 Torum", - сказано в сообщении.

На разработку беспилотной системы, в основе которой лежат технологии, связанные с нейронными сетями, ушло больше пяти лет. В компании отмечают, что в российском варианте используется лишь одна видеокамера, в отличие от зарубежных аналогов, которые используют лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку (скошенная и сложенная в ряд сельхозкультура).

"В итоге у нас стоимость оборудования в три-четыре раза меньше. Это дает нам существенное конкурентное преимущество, особенно сейчас, когда мы активно выходим на международные рынки", - цитирует пресс-служба президента группы компаний Cognitive Technologies Ольгу Ускову.

Технологический процесс управления беспилотным комбайном устроен так, что его передвижение осуществляется по кромке поля либо вдоль уложенного валка. Система искусственного интеллекта сигнализирует, что она видит кромку или валок и готова принять управление на себя. Водителю при этом сообщении достаточно нажать кнопку автопилота для передачи управления и подтверждения этого действия.

Полностью беспилотный комбайн компания рассчитывает создать к 2023-2024 году. Работы по проекту Cognitive Technologies проводит по соглашению с Минобрнауки России в рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы". На реализацию технологической части проекта ведомством было выделено 34 млн рублей.