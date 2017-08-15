Дальнейшее размещение облигаций ЦБ будет зависеть от операций Минфина

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ будет принимать решение о дальнейший выпусках купонных облигаций Банка России (ОБР) в зависимости от профицита ликвидности в банковском секторе, а также операций Минфина для покрытия дефицита бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Решения об объемах и датах конкретных выпусков ОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогнозируемого объема избыточной ликвидности в банковском секторе и его последующей динамики, которая зависит в том числе от операций Минфина России по использованию средств суверенных фондов для финансирования дефицита федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

При этом использование ОБР планируется лишь на период, пока банковский сектор будет находиться в ситуации структурного профицита ликвидности. "Выпуски ОБР, как и депозитные аукционы Банка России, направлены на управление ликвидностью банковского сектора и создание условий для формирования краткосрочных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банка России. Соответственно, основные параметры ОБР определяются с учетом этих целей", - подчеркнул представитель регулятора.

ОБР не будут конкурировать с ОФЗ, поскольку эти ценные бумаги имеют разную срочность, добавил представитель ЦБ. "Минфин России привлекает средства на длительные сроки, в то время как Банк России стремится сохранить оперативность в управлении структурой требований по своим операциям абсорбирования, поэтому будет выпускать ОБР на сроки до 1 года", - пояснил он.

"Состоявшийся сегодня выпуск ОБР можно в определенной мере считать тестовым. Объем выпуска был относительно невелик - 150 млрд рублей. Для сравнения, лимит по недельному депозитному аукциону в этот же день составил 1,150 трлн рублей. Однако проведение данного аукциона позволило кредитным организациям и Банку России проверить в том числе техническую готовность финансовой инфраструктуры", - заключил представитель ЦБ.

Сегодня ЦБ впервые за шесть лет разместил облигации на 150 млрд рублей при спросе 173,5 млрд рублей. Срок обращения бумаги - три месяца, средневзвешенная цена размещения составила - 100,0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций. Обращение облигаций ЦБ осуществляется только среди российских кредитных организаций.