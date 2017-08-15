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Минприроды потратит на недостроенные объекты 662 млн рублей до 2020 года

Экономика и бизнес
15 августа, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Самыми дорогими объектами, согласно плану, станут автодороги до метеостанций в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике и Сочинском национальном парке

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минприроды России утвердило ведомственный план снижения количества объектов незавершенного строительства до 2020 года, предполагающий затраты в размере 662 млн рублей. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте ведомства.

"Ведомственный план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства", утвержденный 1 августа, рассчитан до 2020 года. Завершение строительных работ будет финансироваться из федерального бюджета. На достройку 13 объектов будет потрачено 662 млн рублей. Самыми дорогими объектами, согласно плану, станут автодороги до метеостанций в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике и Сочинском национальном парке, их строительство обойдется в 250 и 275 млн руб. соответственно.

Недостроенные объекты планируется закончить в течение 2-3 лет, однако часть зданий ждет списание. Эти объекты будут снесены в связи с нерентабельностью их восстановления. Долгострои расположены в особо охраняемых природных территориях по всей стране.

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