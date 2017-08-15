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Стоимость страховки при поездке пассажира в такси может обойтись в 5-7 рублей

Экономика и бизнес
15 августа, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Предполагается, что тарификация будет учитывать километраж поездки, количество пассажиров такси и размер суммы страхового покрытия

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Стоимость страхования одной поездки в такси может обойтись в 5-7 рублей, точная сумма будет зависеть от километража и количества пассажиров. Об этом ТАСС сообщил вице-президент страховой компании ВСК Дмитрий Пугашкин.

"ВСК ведет переговоры с "Яндекс.Такси" об организации системы страхования поездок. В настоящее время вопрос стоимости такого страхования прорабатывается. Предполагается, что тарификация будет динамичной и учитывать множество факторов: например, километраж поездки, количество пассажиров такси, размер покрытия. Мы ожидаем, что стоимость полиса составит в среднем порядка 5-7 рублей за поездку", - сказал Пугашкин.

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При этом он отметил, что сейчас диалог с онлайн-агрегатором услуг такси "Яндекс.Такси" идет "в плоскости обсуждения условий страхования, адекватных ожиданиям рынка".

"Пока преждевременно говорить о том, как именно это будет реализовано", - добавил он.

В свою очередь заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов (компания также ведет переговоры с "Яндекс.Такси") отметил, что цена страхования поездки еще не определена. При этом, по мнению Иванова, стоимость страховки не будет зависеть от продолжительности поездки.

"Вы забегаете далеко вперед. Пока еще ничего не определилось. Наверняка это не будет зависеть от продолжительности поездки. В любом случае, это все стоит "копейки" относительно цены поездки", - сказал он ТАСС.

Ранее в пресс-службе "Яндекс.Такси" ТАСС сообщили, что онлайн-агрегатор изучает возможность страхования жизни и здоровья пассажиров такси на время поездки. Эта опция также прорабатывается в компании Uber, с которым "Яндекс.Такси" договорился объединить бизнес в России и еще ряде стран.

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