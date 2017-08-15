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Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы с одного из предприятий Бразилии

Экономика и бизнес
15 августа, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Ведомство также ввело усиленный лабораторный контроль над продукцией восьми предприятий

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы в Россию с одного из предприятий Бразилии, а также ввел режим усиленного лабораторного контроля над мясной продукцией на восьми предприятиях, говорится в сообщении ведомства.

"В мясе птицы, произведенной компанией KaeferAgro industrial, повторно выявлены бактерии листерии. В связи с этим фактом в отношении поставщика введены временные ограничения на поставки продукции", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор также ввел усиленный лабораторный контроль над продукцией восьми предприятий, в числе которых Cooperativa Central Aurora Alimentos, в мясе птицы которого обнаружены опасные микроорганизмы; Lar Cooperativa Agroindustrial и RioBrancoAlimentos, в мясе птицы которых выявлены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы; Mataboi Alimentos - в говядине обнаружены листерии. В говядине трех предприятий компании JBS S/A и Mataboi Alimentos LTDA обнаружены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.

Ведомство отмечает, что при повторном выявлении в продукции этих компаний отклонений не исключено введение ограничений на поставки.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции с 31 бразильского предприятия, большинство из которых являются поставщиками мясной и молочной продукции.

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