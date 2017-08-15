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"Норникель" ведет переговоры с двумя международными банками о привлечении финансирования

Экономика и бизнес
15 августа, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

При этом финдиректор компании Сергей Малышев отметил, что в ближайшие месяцы у компании нет "потребности в масштабных привлечениях" заемных средств

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Норникель" ведет переговоры с двумя международными банками по привлечению финансирования. Об этом сообщил журналистам финансовый директор компании Сергей Малышев.

"Мы видим непрекращающийся высокий интерес со стороны российских и международных банков в финансировании нашей деятельности. В проработке сейчас две новые сделки с международными банками", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что компания не планирует привлекать заемные средства в ближайшие месяцы. "С учетом комфортного уровня денежных остатков и подтвержденных кредитных линий на $2 млрд в ближайшие месяцы потребности в масштабных привлечениях нет", - добавил топ-менеджер.

Чистый долг "Норникеля" на конец 2016 года составил $4,551 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,2. В первом полугодии соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,5x по состоянию на 30 июня 2017 года.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. Доля "Интерроса" Владимира Потанина в "Норникеле" составляет 30,3%, "Русала" Олега Дерипаски - 27,8%. Совладельцы металлургической компании Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют примерно 6% акций компании. 

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