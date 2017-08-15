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Фонд "Норникеля" в первом полугодии 2017 года аккумулировал пять тонн металла

Экономика и бизнес
15 августа, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По словам финдиректора компании Сергея Малышева, по сравнению с 2016 годом обороты фонда выросли примерно вдвое

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Палладиевый инвестфонд горно-металлургической компании (ГМК) "Норильский никель" - Global Palldium - в первом полугодии 2017 года аккумулировал примерно пять тонн металла (170 тыс. тройских унций). Об этом сообщил журналистам финансовый директор компании Сергей Малышев.

"В первом полугодии покупки Фонда составили более пяти тонн палладия (около 170 тыс. унций). Объем операций во втором полугодии будет зависеть от рыночной конъюнктуры", - сказал он.

По словам топ-менеджера, фонд активно работает, обороты по сравнению с предыдущим годом выросли примерно вдвое. Он заметил, что фонд выступает буфером для рынка палладия, выкупая металл у держателей крупных запасов и поставляя его конечным потребителям по рыночной цене.

Инвестиционный фонд Global Palladium был создан в феврале 2016 года компанией "Норникель". ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

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