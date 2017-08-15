Крым и Ярославская область договорились о совместном строительстве серии судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. ФГУП "Судостроительный завод "Море" (Крым) и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Ярославская область) договорились о совместном строительстве серии скоростных судов на подводных крыльях. Соответствующее соглашение во вторник подписали руководители заводов в Симферополе, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Данное соглашение предполагает ведение совместной деятельности по строительству серии скоростных судов на подводных крыльях", - отметили в пресс-службе. При подписании соглашения присутствовали врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Завода "Море" и "Вымпел" обладают производственными мощностями по проектированию и строительству судов на подводных крыльях. Ожидается, что совместное производство начнется уже с 2017 года.

Гендиректор завода "Вымпел" Олег Белков рассказал журналистам, что, как планируется, завод "Море" может быть загружен госзаказами на совместное строительство судов до 2030 года. "Если все пойдет по нашему плану, то завод "Море" будет загружен заказами до 2030 года", - сказал Белков.

По его словам, крымское предприятие станет своего рода "достроичной базой" "Вымпела". "Сегодня те корабли, которые мы строим по линии государственного оборонного заказа, должны достраиваться… Нам нужна была хорошая достроичная база. Мы, вчера посетив завод "Море", нашли хорошую идею, как можно с нашей помощью развивать этот завод, развивать площадку, привлечь новые контракты на корабли. У нас есть точное понимание, что мы можем строить на заводе "Море", потому что пакет заказов "Вымпела" достаточно огромен, мы уже не справляемся на своей территории, нам нужен выход в Черное море", - добавил глава ярославского завода.

В областном правительстве добавили, что соглашение подписано "в целях исполнения перечня поручений президента РФ в части выполнения комплекса работ для организации регулярного морского пассажирского сообщения между Сочи и городами, расположенными на морском побережье Кавказа и Крымского полуострова РФ". Такое поручение Владимир Путин дал в апреле 2017 года во время посещения завода "ОДК- Сатурн", где прошла встреча с деловыми кругами Ярославской области.