Крым и Ярославская область договорились о торгово-экономическом сотрудничестве

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во вторник подписали протокол о намерениях к сотрудничеству между правительствами регионов, сообщили в ярославском правительстве.
"Соглашение предусматривает промышленное, торгово- экономическое, научно-техническое и культурное межрегиональное сотрудничество", - уточняется в сообщении. Регионы договорились также сотрудничать в таких сферах как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и санаторно-курортное лечение, туризм, отметили ярославские власти.
По данным областного правительства, Совет министров Крыма подписал с ярославским предприятием ООО "ЭКО" соглашение о строительстве туристического комплекса на территории полуострова. Кроме того, Корпорация развития Республики Крым и ярославский завод дорожных машин заключили соглашение о строительстве выставочного комплекса дорожной техники "Ярославич".
Ранее также сообщалось, что ФГУП "Судостроительный завод "Море" (Феодосия) и ярославский "Судостроительный завод "Вымпел" договорились о совместном строительстве серии скоростных судов на подводных крыльях.
По мнению главы Крыма, у регионов "огромный потенциал для совместного сотрудничества". "Ярославская область является одним из лидеров промышленного развития среди регионов России, а возможности Крыма также позволяют существенно увеличить поставки продукции, расширить связи в сфере туризма, в других отраслях", - отметил Аксенов.