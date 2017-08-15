Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крым и Ярославская область договорились о торгово-экономическом сотрудничестве

Экономика и бизнес
15 августа, 18:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 15, августа. /ТАСС

Регионы договорились также сотрудничать в таких сферах как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и санаторно-курортное лечение, туризм

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во вторник подписали протокол о намерениях к сотрудничеству между правительствами регионов, сообщили в ярославском правительстве.

"Соглашение предусматривает промышленное, торгово- экономическое, научно-техническое и культурное межрегиональное сотрудничество", - уточняется в сообщении. Регионы договорились также сотрудничать в таких сферах как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и санаторно-курортное лечение, туризм, отметили ярославские власти.

По данным областного правительства, Совет министров Крыма подписал с ярославским предприятием ООО "ЭКО" соглашение о строительстве туристического комплекса на территории полуострова. Кроме того, Корпорация развития Республики Крым и ярославский завод дорожных машин заключили соглашение о строительстве выставочного комплекса дорожной техники "Ярославич".

Ранее также сообщалось, что ФГУП "Судостроительный завод "Море" (Феодосия) и ярославский "Судостроительный завод "Вымпел" договорились о совместном строительстве серии скоростных судов на подводных крыльях.

По мнению главы Крыма, у регионов "огромный потенциал для совместного сотрудничества". "Ярославская область является одним из лидеров промышленного развития среди регионов России, а возможности Крыма также позволяют существенно увеличить поставки продукции, расширить связи в сфере туризма, в других отраслях", - отметил Аксенов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
3
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
4
"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейских
5
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
6
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
7
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама