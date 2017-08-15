Россельхозбанк выплатит возмещения вкладчикам банков "Резерв" и "Анелик РУ"

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк в качестве агента для выплаты страховых возмещений вкладчикам челябинского банка "Резерв" и московского "Анелик РУ", у которых ЦБ РФ 9 августа отозвал лицензии, сообщается в пресс-релизе АСВ.
"Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты возмещения вкладчикам кредитных организаций банк "Резерв" (АО) и ООО КБ "Анелик РУ" начнутся 23 августа 2017 года", - напоминает АСВ.
Как сообщалось, регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Резерв" за утрату капитала, а у банка "Анелик РУ" - за многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно отчетности, "Резерв" по величине активов на 1 июля текущего года занимал 415-е место в банковской системе РФ, "Анелик РУ" - 524-е место.