АСИ: НКО является самой эффективной формой для развития цифровой экономики в РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Некоммерческая организация (НКО) является оптимальной формой для поддержки и развития в России цифровой экономики, эта платформа позволит сотрудничать всем участникам рынка. Такое мнение высказала ТАСС во вторник генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в правительстве подкомиссии по реализации программы цифровой экономики. В подкомиссию по реализации программы цифровой экономики войдут представители федеральных ведомств, аппарата правительства, администрации президента, Агентства стратегических инициатив и аналитического центра при правительстве. Для управления программой будет создана специализированная автономная некоммерческая организация.

"НКО является оптимальной организационно-правовой формой для участия всех государственных корпораций, структур, которые задействованы в этой работе. Наверное, самой эффективной в этом случае формой. Некоммерческая организация позволяет на своей платформе абсолютно всем участникам эффективно взаимодействовать", - сказала она.

По словам генерального директора АСИ, соответствующая организация появится в ближайшее время. "Было соответствующее поручение президента РФ, создать такую некоммерческую организацию. Думаю, что в ближайшее время такая структура будет создана, АСИ готово принять участие и в ее учреждении, и в ее работе", - пояснила Чупшева.

Ряд шагов по развитию цифровой экономики уже сделан, однако НКО позволит провести более комплексную и системную работу, считает руководитель АСИ. "Нам необходимо выработать международные и внутренние правила для развития этого направления. НКО позволит в максимально быстрые сроки оперативно обеспечить межведомственное взаимодействие, участие госкомпаний, стартапов, для того, чтобы создать законодательную часть, позволяющую новым технологиям, новым рынкам, инфраструктуре появиться и быстрее развиваться в России", - считает Чупшева.