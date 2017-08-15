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Российские банки за 7 месяцев заработали почти столько же, сколько за весь 2016 год

Экономика и бизнес
15 августа, 18:56 UTC+3 МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Размер прибыли за указанный период составил 927 млрд рублей, а за прошлый год - 930 млрд рублей

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские банки в январе - июле текущего года заработали 927 млрд рублей, фактически достигнув прибыли сектора по итогам всего 2016 года. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Прибыль семи месяцев текущего года в размере 927 млрд рублей практически достигла финансового результата за весь 2016 год (930 млрд рублей)", - отмечает регулятор.

За аналогичный период 2016 года российские банки заработали 459 млрд рублей.

Банк России ожидает, что прибыль банковского сектора страны во втором полугодии будет меньше, чем в первом, но по итогам 2017 года может превысить 1-1,2 трлн рублей. При этом большая часть прибыли кредитных организаций по итогам года будет направляться ими в капитал.

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