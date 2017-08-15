МЭР: снижение отгрузки обрабатывающей промышленности замедлило рост промпроизводства

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития объяснило замедление роста промпроизводства в июле снижением отгрузки обрабатывающей промышленности. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.
"Замедление темпов роста определяется снижением отгрузки продукции обрабатывающих производств на 0,8%", - пояснил он.
При этом пока еще не представлена полная информация по подразделам промпроизводства, отметил собеседник ТАСС. "Если судить по информации о выпусках по отдельным продуктам, то картина динамики выпусков достаточно разнообразна и говорить об изменении тенденции в производстве преждевременно", - добавил он.
Росстат 15 августа сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в РФ. Показатель в июле в годовом выражении возрос на 1,1%. При этом в июне рост составлял 3,5%. Кроме того, по сравнению с июнем текущего года промпроизводство в июле снизилось на 2,5%.
В январе - июле 2017 года показатель вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.