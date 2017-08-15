Эксперты: рубль стал минимально реагировать на нефть

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Курс рубля стал все меньше реагировать на динамику нефтяных цен, а его зависимость от движения котировок нефти в июле, по данным ЦБ РФ, находилась вблизи исторических минимумов. По мнению экспертов, сейчас на российскую валюту влияет не только нефть, но и инфляция, платежный баланс, экономический рост и геополитика. Все эти факторы разнонаправленно воздействуют на курс национальной валюты. При этом аналитики считают, что до конца года доллар продолжит торговаться в диапазоне 56-65 рублей за доллар, поэтому волатильность рубля может возрасти.

Почти все лето, начиная с 20 июня, курс рубля оставался стабильным, не выходя из диапазона 58,5-61 рубль за доллар. При этом цена нефти Brent за это время успела вновь закрепиться выше $50 за баррель и даже поднималась выше отметки в $53. Для сравнения, весной, когда нефть стоила примерно столько же, рубль был значительно крепче - 25 мая курс доллара начал торги на отметке 56,11 рубля. Это на 3,89 рубля (на 7% ниже), чем курс американской валюты на открытии торгов Мосбиржи 10 августа, когда цена Brent превысила $53 за баррель.

"Корреляция между рублем и нефтью снова ослабла", - отмечает главный стратег по рынку валют и процентных ставок Sberbank CIB Том Левинсон. Иногда это выгодно российской валюте, поскольку с начала августа нефть подешевела на 3,6%, а курс доллара почти не изменился и сейчас остается вблизи 60 рублей. Рубль оказался одним из лидеров валютного рынка, хотя инвесторы фиксировали прибыль по торговым позициям в валютах развивающихся стран.

Не нефтью единой

Этим летом рубль особенно слабо реагировал на динамику нефти. С 20-х чисел июня и по сегодняшний день курс доллара к рублю сохранялся в боковом тренде, не опускаясь ниже примерно 58,5 рубля, но и не поднимаясь выше 61 рубля. В то же время с 22 июня по 10 августа цена Brent восстановилась почти на 20%, а затем откатилась на 6% от максимума - с $53,6 за баррель до текущих $50,35.

Банк России в опубликованном во вторник аналитическом комментарии по ликвидности и финансовым рынкам обращает внимание на то, что в июле рубль ослаб к доллару на 1,5%, несмотря на дорожавшую нефть, однако это ослабление рубля было связано с временными факторами, в числе которых небольшая продажа валюты экспортерами и обратная конвертация в валюту полученных дивидендов нерезидентами. "На фоне этого эластичность рубля по нефти находилась вблизи своих исторических минимумов. Снизившаяся зависимость рубля от нефтяных котировок привела к соответствующему уменьшению волатильности курса рубля к доллару США", - отмечают в ЦБ.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, зависимость рубля от нефти меняется, потому что меняется и российская экономика. "Та зависимость от импорта, которая вызывала спрос на доллар, и та зависимость от инфляционных ожиданий, когда все старались копить доллары, - она заметно подавлена в последнее время. Экспортеры подняли голову: "Газпром" увеличил экспорт на 19%, цена на никель сейчас $10 тыс. за тонну. Экспортеры никуда не делись, они оказывают давление, поэтому, действительно, рубль сильно укрепился против нефти, поэтому такое изменение в корреляции", - поясняет эксперт.

Кроме того, снижение зависимости рубля от нефти происходит из-за роста влияния других факторов, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. В частности, усилилось влияние фактора отношения иностранных инвесторов к рублю.

По мнению Брагина, после того, как ЦБ отпустил рубль в свободное плавание и прекратил интервенции, произошла переоценка стоимости рубля, которая установилась вблизи справедливых уровней относительно нефтяных котировок. И хотя на долгосрочном горизонте рубль и нефть изменяются однонаправленно, бывает, что нефть на несколько дней или даже недель может двигаться в противоположную сторону от динамики курса рубля.

"То есть тренд общий есть, но на уровне дневных данных корреляция, естественно, будет низкой. А если взять недельные данные, то корреляция существенно вырастет. Вопрос даже не столько в потере корреляции, а в том, что характер связи изменился. То есть влияние нефти стало более размазанным во времени именно потому, что появилось множество других факторов, которые "зашумляют" этот эффект", - говорит Брагин.

Геополитика все еще в игре

Вместе с тем сохраняется влияние геополитического фактора на курс рубля. При этом данный фактор раскрывается с разных сторон: это не только влияние на рубль антироссийских санкций США и ответных действий РФ, но и напряженность между США и КНДР, которая влияет на стоимость доллара и активов развивающихся стран.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, после того как Конгресс США проголосовал подавляющим числом голосов (419 из 435) за введение нового пакета санкций, а Россия попросила США сократить штат сотрудников дипломатического корпуса, рынок потерял надежды на улучшение отношений между Россией и США, которые были фактором роста рынка в первом полугодии.

"По прошествии более чем шести месяцев президентства Дональда Трампа стало очевидно, что режим санкций сохранится на более длительное время, чем можно было ожидать. Кроме того, вероятность введения новых санкций возрастает, а возможности возобновления российско-американского диалога начинают уменьшаться. Хотя санкции касаются отдельных людей и компаний и не затрагивают суверенного уровня, они все же влекут за собой новую волну негатива в отношении российских активов, что может оттолкнуть инвесторов от российского рынка", - считает Орлова.

Другим геополитическим фактором является КНДР. Эксперты обращают внимание, что рынок постоянно следит за развитием отношений этой республики с США, однако в последнее время острота напряженности спала. Примечательно, что несмотря на довольно стабильную динамику российского валютного рынка, чистая спекулятивная позиция в рубле ухудшилась с (-13,7% до -16,3%), отмечает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой. "Иными словами, спекулятивная составляющая не играет определяющей роли в российской валюте. На этой неделе, учитывая некоторую стабилизацию напряженности вокруг Северной Кореи, смотрим на рубль умеренно позитивно, учитывая приближение налоговых выплат", - отмечает эксперт.

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, текущая неделя может оказаться более удачной за счет того, "что инвесторы успокоятся по поводу "неминуемой" войны США и Северной Кореи. "При относительно стабильной нефти можно ожидать небольшого укрепления рубля", - добавляет он.

Взгляд в будущее

Геополитика, динамика нефти, отношение иностранных инвесторов к рублевым активам, динамика российской инфляции и счета текущих операций - все эти факторы по-разному влияют на рубль. И по оценкам Альфа-банка, диапазон справедливой стоимости рубля сместился с 60-65 рублей за доллар до 56-67 рублей за доллар, что свидетельствует об усилении волатильности валютного курса.

Верхняя граница этого диапазона достигла 67 рублей за доллар из-за сильного роста импорта, считает Орлова из Альфа-банка. "Быстрый рост импорта и слабый текущий счет являются рисками для курса рубля: в прошлом столь быстрый рост импорта, какой мы видим сейчас, наблюдался при гораздо более высоких ценах на нефть и, следовательно, гораздо более сильном текущем счете", - поясняет экономист.

Нижняя граница справедливой стоимости рубля опустилась до 56 с 60 рублей за доллар на основе сопоставимой динамики промышленного производства США и России. В частности, по мнению Орловой, факторами в пользу рубля здесь выступают замедление инфляции, ускорение промпроизводства и рост ВВП России во втором квартале. По данным Росстата, рост промпроизводства ускорился в годовом выражении с 0,1% в первом квартале до 3,8% во втором квартале и оказался лучше ожиданий рынка в апреле-мае, а рост ВВП ускорился с 0,5% до 2,5% в годовом выражении.

Замедление годовой инфляции в июле до 3,8%, после неожиданного ускорения показателя в июне на фоне временных факторов, привело к увеличению спроса на рубль. "Инфляция резко замедлилась, причем не только из-за сезонных факторов, но и базовая инфляция тоже оказалась ниже ожиданий. В итоге мы получили снижение доходностей по рублевым бондам и ожидания более сильного снижения ключевой ставки ЦБ на этот год - для рубля это все довольно позитивно. Несмотря на такую странную логику, что, казалось бы, смягчение денежно-кредитной политики должно сказываться негативно на рубле. В данной ситуации это происходит наоборот, потому что снижение ключевой ставки давно ожидаемо. И это заставляет инвесторов формировать соответствующие позиции в рублевых активах, увеличивая спрос на рубль и соответственно укрепляя его", - поясняет Брагин из УК "Альфа-капитал".

По его мнению, краткосрочно ориентироваться на рубль лучше исходя из того, как смотрят инвесторы на облигации федерального займа (ОФЗ) и цены на рублевые активы. При долгосрочном взгляде и горизонте от 12 месяцев лучше смотреть на нефть, считает эксперт. "Конечно, при нефти в $53 за баррель целевое значение рубля будет где-то условно 58-59 рублей за доллар. Если нефть уйдет ниже, в районе $45 за баррель, условно говоря, то получим где-то 65-64 рубля. Это такие долгосрочные целевые уровни, к которым рубль будет, скорее, иметь склонность стремиться. Но не факт, что он должен будет достичь их в тот же момент, как только нефть "кольнула" этот уровень", - говорит Брагин.

По оценкам Ващенко из ИК "Фридом Финанс", в третьем квартале рубль, скорее всего, будет находиться ближе к нижней границе диапазона 60-65 рублей, если цена нефти будет оставаться вблизи августовских максимумов. В пользу ослабления рубля говорят такие факторы, как снижение доходности по рублевым инструментам, сокращение платежного баланса, снижение спроса нерезидентов на рубль во втором квартале, а также оживление импорта и выплаты по внешним долгам в размере около $23-27 млрд, которые надо будет рефинансировать и которые будут давить на рубль, резюмирует Ващенко.