ФАС призвала Минкомсвязи активнее участвовать в вопросе отмены роуминга в РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минкомсвязи России недостаточно активно участвует в процессе отмены роуминга в стране, при этом по большей части поддерживает все инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин в интервью телеканалу РБК.

"Они относятся нейтрально. В нашем понимании они могли бы более активно в этом участвовать. Они также члены нашей рабочей группы, и наши инициативы в целом поддерживают", - сказал Голомолзин.

В Минкомсвязи комментировать ситуацию не стали.

В России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам.

В начале августа ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. Служба пообещала завести дела и по внутрисетевому роумингу, если операторы не выполнят ее предписаний.

Так, ФАС предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России. Компании должны были исполнить предупреждение ФАС до 10-13 августа или направить мотивированный отказ. При этом ни один из операторов не прислал отчет об исполнении предупреждения. Однако для одного из операторов ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 15 декабря. По данным газеты "Коммерсантъ", предложение о переносе реформы внутрисетевого роуминга на год поступило от МТС. Что касается остальных операторов, то ФАС рассмотрит вопрос о возбуждении дел.

В конце июля глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил ТАСС, что выравнивание цен на роуминг в России может привести к росту тарифов для всех абонентов. Позднее Голомолзин, отвечая на вопрос о возможном росте цен, заявлял, что Минкомсвязь работала с ФАС в рамках рабочей группы и никакое повышение цен не обсуждалось. Он говорил, что в СМИ фигурировали такие оценки (10% - прим. ред.), однако "в принципе не может быть такого повышения цен".