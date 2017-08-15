Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 90% вкладчиков "Югры" получили страховое возмещение

Экономика и бизнес
15 августа, 20:05 UTC+3 МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Сумма выплат составила 156,1 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Около 90% вкладчиков банка "Югра", у которого в конце июля была отозвана лицензия, по состоянию на 14 августа получили страховое возмещение на сумму 156,1 млрд рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"По состоянию на 14 августа агентство выплатило страховое возмещение 188,3 тыс. вкладчиков банка "Югра" на сумму 156,1 млрд рублей, что соответствует 90% страховой ответственности АСВ", - говорится в сообщении агентства.

Смотрите также

Что нужно знать о ситуации вокруг банка "Югра"

Банк России 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра", в который 10 июля была введена временная администрации. Регулятор в том числе утверждает, что бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за время работы АСВ. Всего будет выплачено около 170 млрд рублей страхового возмещения.

Смотрите также

Вкладчикам "Югры" выплатили 85% от общей суммы страховых возмещений

ЦБ подал в суд заявление о признании банка "Югра" банкротом

У 61% вкладов в "Югре" страховой лимит превышен не более чем на 100 тыс. руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Югра"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
2
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставку
3
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
4
СМИ: Дамаск подтвердил потерю своего истребителя
5
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
6
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
7
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама