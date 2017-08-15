Около 90% вкладчиков "Югры" получили страховое возмещение

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Около 90% вкладчиков банка "Югра", у которого в конце июля была отозвана лицензия, по состоянию на 14 августа получили страховое возмещение на сумму 156,1 млрд рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"По состоянию на 14 августа агентство выплатило страховое возмещение 188,3 тыс. вкладчиков банка "Югра" на сумму 156,1 млрд рублей, что соответствует 90% страховой ответственности АСВ", - говорится в сообщении агентства.

Банк России 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра", в который 10 июля была введена временная администрации. Регулятор в том числе утверждает, что бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за время работы АСВ. Всего будет выплачено около 170 млрд рублей страхового возмещения.