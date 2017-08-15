Титов: залоговый фонд позволит арестованным бизнесменам чаще выходить под залог

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БРЯНСК, 15 августа. /ТАСС/. Создание в России залогового фонда для помощи предпринимателям, оказавшимся под арестом, позволит судьям чаще обращать внимание на возможность освобождения предпринимателей под залог, не прибегая к аресту. Об этом во вторник сказал журналистам российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, который провел в городе встречу с бизнес-сообществом.
В июне этого Титов говорил, что планируется создать всероссийский залоговый фонд для помощи предпринимателям, оказавшимся под арестом. По словам руководителя проекта Александра Хуруджи, фонд планируется создать до конца этого лета, на первом этапе он будет рассчитан на оказание помощи порядка 50 бизнесменам в год.
"Судья, который принимает решение о мере пресечения, должен знать, что он может использовать именно залог, а не арест предпринимателя. В этом будет состоять преимущество такого фонда, что судьи будут чаще обращать внимание на такой механизм", - сказал Титов, отвечая на вопрос корр. ТАСС.
Говоря о сроках, когда будет сформирован фонд, Титов отметил, что наряду с созданием самого фонда необходимы серьезные изменения в законодательстве, которые также готовятся предпринимательским сообществом.
Он подчеркнул, что сам денежный фонд, механизм его работы и изменения в законодательство, которые позволят судьям чаще прибегать к освобождению бизнесменов под залог, сейчас готовятся единым пакетом нововведений. Титов подтвердил, что до конца лета все же будут представлены предложения по внесению изменений в законодательство, по алгоритму работы фонда и выделению из него денег. "Пока не назовем лишь денежные размеры фонда", - сказал омбудсмен.
"Мы сегодня ведем разговор [о наполнении фонда деньгами] с крупными банками, с предпринимателями, компаниями, которые ради того, чтобы эта система начала работать, готовы ее поддержать. Мы, в общем, продвигаемся в этих переговорах", - заключил Титов.