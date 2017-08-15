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"Умная фольга" из Петербурга заинтересовала китайских производителей медоборудования

Экономика и бизнес
15 августа, 20:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Сумма заключенного контракта составляет 50 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Технология "Умная фольга", разработанная учеными Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИФНиТ СПбПУ), заинтересовала производителей медицинского оборудования в Китае, сумма заключенного контракта составляет 50 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора института Ольга Квашенкина.

Она уточнила, что разработка представляет собой новую технологию крепления датчиков. "Мы адаптируем нашу разработку - технологию сверхбыстрой холодной пайки "Умная фольга" (SmartFoil) в производство медицинского диагностического оборудования в Китае. Объем контракта с китайским партнером - компанией HengE (Shanghai) Medical Technology' Co, Ltd составляет около 50 миллионов рублей", - сообщила Квашенкина.

По ее словам, это сотрудничество позволяет отечественным разработкам вернуться на мировой рынок микроэлектроники, используя опыт, накопленный еще в советские времена, и современные наработки.

Говоря о сути новой технологии, эксперт отметила, что "Умная фольга", содержащая наноразмерные слои, наносится на поверхность датчиковых систем. После этого запускается реакция с выделением тепла. Фольга с огромной скоростью нагревается до 1300 градусов Цельсия и расплавляется, прикрепляя датчик к поверхности. Это температура достаточно высокая для крепления датчика, но недостаточная, чтобы повредить его.

"Преимущество метода в том, что он позволяет скреплять те элементы, которые нельзя паять обычным способом", - сказала она, добавив, что до заключения контракта с китайскими партнерами технология была внедрена на трех крупных петербургских промышленных предприятиях. Это позволило им оптимизировать производство и увеличить количество выпускаемой продукции.

Переговоры с китайскими производителями начались в январе 2017 года. Был заключен многоэтапный договор, в рамках которого российская разработка будет адаптирована под производственную линейку китайского предприятия. Первый этап работы уже начался, он продлится три месяца. Целиком проект предполагается осуществить в течение года.

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