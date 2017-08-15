"Умная фольга" из Петербурга заинтересовала китайских производителей медоборудования

Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild cardСпорт 15 августа, 21:14
Число жертв наводнений в Сьерра-Леоне приблизилось к 400Происшествия 15 августа, 20:53
Токсикологи нашли в организме гольфиста Вудса ингредиент марихуаныСпорт 15 августа, 20:40
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставкуЭкономика и бизнес 15 августа, 20:26
ООН призвала не допустить срыва сделки по иранской ядерной программеМеждународная панорама 15 августа, 20:25
В США поступил в продажу сборник твитов ТрампаОбщество 15 августа, 20:09
СМИ: Дамаск подтвердил потерю своего истребителяМеждународная панорама 15 августа, 20:02
Российский боец Нурмагомедов планирует провести поединок с Фергюсоном в ноябреСпорт 15 августа, 19:57
Клинцевич назвал монумент с вонзенным в карту РФ мечом памятником хамству киевского режимаПолитика 15 августа, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Технология "Умная фольга", разработанная учеными Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИФНиТ СПбПУ), заинтересовала производителей медицинского оборудования в Китае, сумма заключенного контракта составляет 50 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора института Ольга Квашенкина.
Она уточнила, что разработка представляет собой новую технологию крепления датчиков. "Мы адаптируем нашу разработку - технологию сверхбыстрой холодной пайки "Умная фольга" (SmartFoil) в производство медицинского диагностического оборудования в Китае. Объем контракта с китайским партнером - компанией HengE (Shanghai) Medical Technology' Co, Ltd составляет около 50 миллионов рублей", - сообщила Квашенкина.
По ее словам, это сотрудничество позволяет отечественным разработкам вернуться на мировой рынок микроэлектроники, используя опыт, накопленный еще в советские времена, и современные наработки.
Говоря о сути новой технологии, эксперт отметила, что "Умная фольга", содержащая наноразмерные слои, наносится на поверхность датчиковых систем. После этого запускается реакция с выделением тепла. Фольга с огромной скоростью нагревается до 1300 градусов Цельсия и расплавляется, прикрепляя датчик к поверхности. Это температура достаточно высокая для крепления датчика, но недостаточная, чтобы повредить его.
"Преимущество метода в том, что он позволяет скреплять те элементы, которые нельзя паять обычным способом", - сказала она, добавив, что до заключения контракта с китайскими партнерами технология была внедрена на трех крупных петербургских промышленных предприятиях. Это позволило им оптимизировать производство и увеличить количество выпускаемой продукции.
Переговоры с китайскими производителями начались в январе 2017 года. Был заключен многоэтапный договор, в рамках которого российская разработка будет адаптирована под производственную линейку китайского предприятия. Первый этап работы уже начался, он продлится три месяца. Целиком проект предполагается осуществить в течение года.