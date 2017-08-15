В Латвии создадут газораспределительную компанию Gaso

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РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Акционеры Latvijas Gaze, газового монополиста на рынке Латвии, на собрании во вторник приняли решение в рамках реорганизации компании до конца года создать газораспределительное предприятие Gaso. Об этом говорится в сообщении Latvijas Gaze.
По закону о либерализации газового рынка, Latvijas Gaze должна быть разделена по видам деятельности. В конце 2016 года уже была создана Conexus Baltic Grid, которая займется транспортировкой и хранением газа.
Акционерами Latvijas Gaze являются "Газпром" (34%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (структура "Роснефти", 16%). Новый закон в Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа. Поэтому до 2018 года "Газпром", Uniper и Itera Latvija должны будут выйти из газотранспортного бизнеса страны.