Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставку

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Руководитель украинского госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба решил уволиться с занимаемой должности и вернуться в бизнес. Об этом во вторник сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов".

"Александр Коцюба активно развивал предприятие, работал над реформированием его подразделений в соответствии международными нормами и показал себя как успешный менеджер. Сейчас Александр Коцюба принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес", - сказано в сообщении.

В конце июля стало известно, что в течение двух месяцев концерн будет ликвидирован. Такое решение было принято еще в январе 2016 года. Как пояснила тогда пресс-служба министерства экономического развития и торговли, ликвидация связана "в связи с отсутствием участников", поскольку все три предприятия, которые собственно и составляли концерн, еще в прошлом году вышли из его состава и были включены в концерн "Укроборонпром". Таким образом правительство решило юридически привести ситуацию в соответствие с реальным положением дел.

Государственное предприятие "Антонов" - украинская авиастроительная компания, входящая в структуру государственного концерна "Укроборонпром". Бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно-транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан". До последнего времени концерн вел разработку нового самолетa Ан-178. В СМИ ранее появлялись также сообщения, что он может заняться выпуском беспилотных летательных аппаратов по заказу Вооруженных сил Украины.

До 2015 года РФ была одним из главных партнеров Украины в авиационной промышленности, украинские самолеты наполовину состояли из российских комплектующих. В 2015 году "Антонов" произвел всего два самолета АН-148 и АН-158, где еще были использованы российские составляющие. Из-за разрыва кооперационных связей с Россией в 2016 году предприятие не выпустило ни одного нового самолета. Концерн "Антонов" также был выведен из состава российско- украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов", которое занималось разработкой ряда новых самолетов.

"Антонов" является ведущим украинским разработчиком и производителем авиационной техники. Компания занимается проектированием, разработкой, производством и обслуживанием транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. Среди них самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225, а также перспективный Ан-178. "Антонов" известен и тем, что выпускал ранее самые крупные в мире самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".