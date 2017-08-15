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Минфин РФ разработал поправки по налоговым льготам для жильцов "хрущевок"

Экономика и бизнес
15 августа, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Поправки предусматривают освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц при получении новых квартир в рамках программы реновации

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минфин России разработал проект поправок к Налоговому кодексу для освобождения жильцов "хрущевок" от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении новых квартир в собственность в рамках программы реновации. Предложения опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов.

Главной целью поправок называется "уточнение перечня доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, и порядка предоставления имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при продаже жилого помещения". Отмечается, что на данном этапе ведется публичное обсуждение предложений Минфина, которое продлится до 28 августа.

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Госдума в конце июля приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации. Законопроект подразумевает освобождение от НДФЛ разницы между стоимостью полученной квартиры и старой. То есть, участники программы реновации не будут оплачивать налог в размере 13% от разницы в стоимости их старой и новой квартиры.

Президент Владимир Путин 1 июля подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. В программу вошло по итогам голосования жителей 5144 дома, в основном пятиэтажных. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. Это 350 тыс. квартир, в которых проживает около 1 млн москвичей. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. Мэр Сергей Собянин 8 августа утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

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