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СМИ: Google, Apple и Facebook просят суд США уточнить права владельцев мобильных телефонов

Экономика и бизнес
15 августа, 23:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, августа. /ТАСС

Компании просят разобраться в вопросе доступа правоохранительных органов к данным о местонахождении сотовых телефонов без санкции суда

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Материал из 1 страницы
Здание Верховного суда США

Здание Верховного суда США

© EPA/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Компании Apple, Facebook, Google и ряд других обратились в Верховный суд США с просьбой с учетом новых реалий разобраться в вопросе доступа правоохранительных органов к данным о местонахождении сотовых телефонов без санкции суда. Об этом сообщил во вторник сетевой ресурс The Verge.

Согласно его сведениям, такое ходатайство потенциально имеет далеко идущие последствия с учетом недавнего согласия Верховного суда принять к рассмотрению иск "Карпентер против Соединенных Штатов". В основе исковой жалобы лежит вопрос, вправе ли американские органы правопорядка без постановления суда требовать и получать данные о местонахождении владельца сотового телефона, если такая информация находится у третьей стороны (не у оператора сотовой связи и не у владельца телефона).

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Apple, Facebook, Google, а также Airbnb и Dropbox в ходатайстве выразили мнение, что "Верховному суду требуется уточнить правоприменение определенных доктрин четвертой поправки [конституции США] (ограждает от необоснованных обысков и изъятий - прим. ТАСС) в целях обеспечения реалистического взаимодействия представителей закона с технологическими интернет-предприятиями и людьми, надеющимися на конфиденциальность их цифровой информации".

Эти компании убеждены, что ряд правовых положений и их интерпретации "более не являются актуальными" в современном мире. Поэтому судам в США следует "более гибко подходить к вопросу невмешательства в личную жизнь людей в условиях цифрового мира".

В июне прошлого года бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг упрекнул компанию Apple и других гигантов Кремниевой долины в том, что они ставят себя выше закона, отказывая властям США в доступе к личным данным пользователей. Владелец агентства деловых новостей Блумберг в качестве примера привел решение Apple не раскрывать Федеральному бюро расследований США метод взлома системы безопасности смартфона iPhone, принадлежавшего террористу из Калифорнии. Блумберг тогда рекомендовал оппонентам внимательнее ознакомиться с четвертой поправкой к конституции США, которая не только ограждает от необоснованных обысков, но также "ясно санкционирует приведение в исполнение ордеров при наличии достаточных, вероятных оснований".

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Персоны
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