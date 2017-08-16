СМИ: экс-главу мексиканской нефтегазовой компании Pemex вызвали на допрос

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МЕХИКО, 16 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Мексики вызвала на допрос бывшего генерального директора государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойю. Об этом во вторник сообщил газете La Jornada его адвокат Хавьер Коэльо Трехо. Допрос состоится 17 августа.
Власти подозревают, что Лосойя мог получить взятку в размере $10 млн от представителей бразильского конгломерата строительных компаний Odebrecht. Сам экс-глава мексиканской нефтяной компании отвергает обвинения в свой адрес. Коэльо Трехо заявляет об абсолютной невиновности своего подзащитного.
В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht с 2001 по 2016 год потратила порядка $788 млн на взятки в 12 странах. В середине февраля прокуроры 11 латиноамериканских стран договорились о взаимодействии для расследования коррупционных преступлений, связанных с деятельностью Odebrecht и бразильской нефтехимической компании Braskem.