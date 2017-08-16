Путин прибыл в Калининградскую область, где проведет совещание по транспорту

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КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область.
Глава государства в среду проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. В нем примут участие руководители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов Северо-Западного федерального округа. Также президент проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым и осмотрит новый терминал в аэропорту Храброво, где ознакомится с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса.
Обслуживание пассажиров на внутренних российских линиях в новом терминале Храброва началось в конце июля, а с минувшего воскресенья, 13 августа, там заработал и сектор вылета международных воздушных линий, оборудованный пунктом пропуска через государственную границу и зоной таможенного контроля.
Международный аэропорт Храброво связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Череповцом, Мурманском, Анапой, Калугой, Архангельском. Также регулярные рейсы отправляются в Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшаву, Анталью и Барселону.
Пассажиропоток авиаузла в 2016 году превысил 1,57 млн человек. Реконструкция аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы, предполагающая ее удлинение с 2500 до 3300 метров, должна завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. К тому моменту Храброво сможет принимать все типы самолетов и обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.