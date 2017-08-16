Министр энергетики США возглавит американскую делегацию на ЭКСПО-2017 в Астане

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри возглавит американскую президентскую делегацию на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Достопочтенный Рик Перри, министр энергетики, возглавит делегацию", - говорится в сообщении пресс-службы. В ее состав также войдут посол США в Казахстане Джордж Крол, зампомощника президента и старший директор по Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме Лиза Кертис, член Палаты представителей Конгресса США Кевин Крэмер и другие. Они будут находиться в Астане 28 августа.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 стран и 22 международные организации. Каждое государство представило свой павильон, где раскрывает тему выставки, показывая лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки по использованию существующих альтернативных энергоисточников. Организаторы изначально планировали, что экспозицию посетят свыше 2 млн человек.