В Дамаске 17 августа впервые за шесть лет откроется международная выставка промтоваров

ДАМАСК, 16 августа. /ТАСС/. Международная выставка промышленных товаров заработает 17 августа в Дамаске впервые после шестилетнего перерыва, сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.

"Конечно, для того чтобы бизнесмены снова прилетали сюда, как и в довоенное время, должно пройти время. Люди должны убедиться, что здесь безопасно, а промышленность в Сирии восстанавливается. Но даже в этом году мы ожидаем приезда более чем 2 тыс. делегаций из разных стран мира", - рассказал он.

Последняя такая выставка состоялось в городе в 2011 году. В прошлом году сирийские власти также планировали провести ее, однако этому помешали обстрелы боевиков. В этом году после создания зоны деэскалации в пригороде Дамаска и начала работы контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов российской военной полиции местные власти решили возродить выставку.

"У нас две отрасли показывают рост - текстильная промышленность и сельское хозяйство. Из-за войны многие заводы встали, некоторые из них были разрушены. Помимо этого мы находимся под санкциями. Тем не менее за счет этой ярмарки очень надеемся заключить контракты на поставку современного оборудования", - отметил министр.

Выставка, которая впервые состоялась в 1954 году, а в этом году пройдет в 59-й раз, продлится чуть больше недели. Ее участники представят различное оборудование, машины, спецтехнику, стройматериалы, товары народного потребления и образцы пищевой промышленности. В настоящее время здесь готовят павильоны и выставочные зоны, в том числе для Китая, Ирана и России.