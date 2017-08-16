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Владельцами трети акций всех южнокорейских компаний оказались иностранцы

Экономика и бизнес
16 августа, 6:51 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 16, августа. /ТАСС

Граждане США владеют ценными бумагами на общую сумму $222,8 млрд, за ними идут инвесторы из стран Европы, Азии и Ближнего Востока

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СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Иностранные инвесторы владеют 33,4% акций южнокорейских компаний. Об этом сообщил в среду комитет по финансовому контролю Республики Корея.

"Общая стоимость акций, находящихся в руках зарубежных инвесторов, составляет 605,7 трлн вон ($532 млрд), - говорится в документе. Комитет подчеркивает, что отметка в 600 трлн вон преодолена впервые за всю историю сбора соответствующей статистики.

Сообщается, что 41,9% иностранных держателей акций являются граждане США. Они владеют ценными бумагами на общую сумму $222,8 млрд. Далее следуют инвесторы из стран Европы - $150 млрд, Азии - $67 млрд и Ближнего Востока - $22 млрд.

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