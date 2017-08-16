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Сеул ведет мониторинг ситуации на финансовых рынках на фоне угроз со стороны КНДР

Экономика и бизнес
16 августа, 7:45 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 16, августа. /ТАСС

Министерство и Центральный банк Республики Корея в случае необходимости готовы к агрессивным и решительным шагам по стабилизации фондового рынка, заявил глава южнокорейского минфина

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СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Республика Корея подготовила меры по стабилизации фондового рынка на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом заявил в среду в Сеуле министр планирования и финансов Ким Дон Ён.

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"Министерство и Центральный банк внимательно следят за ситуацией на домашнем и международном фондовых рынках и в случае необходимости предпримут агрессивные и решительные шаги, направленные на стабилизацию", - подчеркнул глава южнокорейского минфина.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам (США) с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам. Ракеты должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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