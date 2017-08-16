Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"

Экономика и бизнес
16 августа, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Вице-премьер считает, что "если иметь дело напрямую с теми, кто имеют строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что до четверти средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, уходило к фирмам-"прокладкам". "Проблема ведь Спецстроя была в том, что там были некие такие "прокладки". Когда на каждой "прокладке" оставалось от 8% до 25% сметы стоимости объекта - это, я считаю, преступление", - сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Смотрите также

Что важно знать о космодроме Восточный

"Поэтому эти люди, конечно, сейчас будут отвечать перед следователями", - заверил вице-премьер.

Рогозин считает, что "если иметь дело напрямую с теми, кто имеют строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно".

В 2012 году появились первые сведения о задержках выплаты зарплат рабочим организаций-подрядчиков строительства космодрома, а также о возможном срыве сроков строительства.

В 2014-2015 годах против бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплат и невыполнения обязательств. В 2015 году прокурорами возбуждено 35 уголовных дел, общий ущерб от нарушений при строительстве космодрома оценивался правоохранительными органами в 5,4 млрд руб.; в 2016 году - 17 уголовных дел, нарушения на сумму 2,5 млрд руб. На март 2017 года задолженность по зарплате строителям космодрома составляет около 175 млн руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Космодром Восточный
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
3
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
4
Формирование свайных фундаментов Крымского моста завершено
5
Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в Индии
6
Донской опроверг изменение границы России и Казахстана у озера Сладкое
7
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама