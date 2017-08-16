Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что до четверти средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, уходило к фирмам-"прокладкам". "Проблема ведь Спецстроя была в том, что там были некие такие "прокладки". Когда на каждой "прокладке" оставалось от 8% до 25% сметы стоимости объекта - это, я считаю, преступление", - сказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Поэтому эти люди, конечно, сейчас будут отвечать перед следователями", - заверил вице-премьер.
Рогозин считает, что "если иметь дело напрямую с теми, кто имеют строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно".
В 2012 году появились первые сведения о задержках выплаты зарплат рабочим организаций-подрядчиков строительства космодрома, а также о возможном срыве сроков строительства.
В 2014-2015 годах против бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплат и невыполнения обязательств. В 2015 году прокурорами возбуждено 35 уголовных дел, общий ущерб от нарушений при строительстве космодрома оценивался правоохранительными органами в 5,4 млрд руб.; в 2016 году - 17 уголовных дел, нарушения на сумму 2,5 млрд руб. На март 2017 года задолженность по зарплате строителям космодрома составляет около 175 млн руб.