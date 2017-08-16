Строительство ВСМ Москва - Казань начнется в 2018 году

ДЕР. ДВОРИКИ //Владимирская область/, 16 августа. / ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань начнется в 2018 году, заявил первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин на форуме "Территория смыслов".

"В следующем году мы начинаем строительство", - сказал он. По словам Мишарина, проектирование ВСМ планируется завершить в этом году.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее президент РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.