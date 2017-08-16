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Мишарин: скандал с Siemens по турбинам не повлияет на сотрудничество компании с РЖД

Экономика и бизнес
16 августа, 11:08 дата обновления: 16 августа, 11:39 UTC+3

Первый вице-президент РЖД также отметил, что планируется увеличить количество поездов типа "Сапсан"

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Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин

Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин

© Донат Сорокин/ТАСС

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 16 августа. / ТАСС/. Скандал, связанный с поставкой в Крым газовых турбин Siemens, не отразится на сотрудничестве германской компании с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), в частности, на поставках комплектующих для железнодорожного транспорта.

Об этом заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин на форуме "Территория смыслов".

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"Это не отразится на наших взаимоотношениях. Мы подтверждение такое получили. Более того, мы планируем увеличить [количество] поездов типа "Сапсан", - сказал он.

Мишарин напомнил, что компании имеют обширную программу сотрудничества, например, в сфере создания подвижного состава и систем автоматики.

В феврале источник, знакомый с планами РЖД, сообщал журналистам, что компания планирует закупить еще восемь высокоскоростных поездов "Сапсан" с уровнем локализации в РФ до 40%. Также сообщалось, что ООО "Уральские локомотивы" может до 1 декабря 2017 года подписать контракт с Федеральной пассажирской компанией (дочернее общество РЖД) на поставку 90 модернизированных вагонов поезда "Ласточка"..

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