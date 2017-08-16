Эксперты: закон о соцпредпринимательстве поможет сделать этот бизнес конкурентоспособным

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Елена Рожкова/. Сообщество социальных предпринимателей ждет принятия профильного законопроекта, разработанного Минэкономразвития, для возможности расширения своей деятельности и получения льгот. Опрошенные ТАСС предприниматели и эксперты сошлись во мнении, что отсутствие профильного законодательства не позволяет низкоприбыльному социальному бизнесу развиваться наравне с коммерческим.

"Этот бизнес низкомаржинален по определению. Как правило, у социальных предприятий нет сверхдоходов, им, к примеру, сложно арендовать помещения по коммерческим ставкам. Естественно, такой бизнес нуждается в поддержке со стороны государства, нуждается в преференциях, которые помогут ему успешно расти и развиваться", - сказала ТАСС директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

Она подчеркнула, что во многих странах действует законодательство, предусматривающее определенные льготы социальному бизнесу. "Все эти меры существенно облегчают жизнь социальных предпринимателей, позволяя им сконцентрироваться на главном - на миссии проекта, на социальном эффекте и помощи обществу. В настоящее время российские социальные предприниматели не имеют никаких специальных преференций и льгот", - отметила эксперт.

Зверева добавила, что отсутствие преференций и льгот для социальных предпринимателей не стимулирует развитие сферы, так как социальному бизнесу сложно конкурировать с коммерческими предприятиями и крупными игроками рынка, сложно работать по налоговым ставкам, предусмотренным для высокомаржинального бизнеса, платить высокую аренду.

О законопроекте

Законопроект, регулирующий сферу социального предпринимательства и внедряющий соответствующий термин, Минэкономразвития разработало еще год назад - в августе 2016 года.

Основная цель законопроекта - внедрить понятие "социальное предпринимательство" для возможности предоставления государственной поддержки.

В доработанном по итогам обсуждения варианте под социальным предпринимательством подразумевается субъект малого и среднего предпринимательства (МСП), который обеспечивает занятость инвалидов, одиноких родителей с детьми до семи лет, многодетных родителей, неработающих пенсионеров, выпускников детских домов в возрасте до 21 года. Также в этот список попали лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Кроме того, к социальному предпринимательству предлагается относить субъектов МСП, работа которых направлена на улучшение жизни перечисленных категорий граждан и расширение их возможностей самостоятельно себя обеспечивать.

Отдельная статья законопроекта определяет единые принципы оказания поддержки социальным предпринимателям. Такую помощь будут осуществлять органы власти в виде создания и развития специализированных организаций, предоставления на льготных условиях помещений, создания банков франшиз, реализации образовательных мероприятий, организации доступа к осуществлению функций социального обслуживания граждан.

Ожидания предпринимателей

По мнению главы фонда "Наше будущее", прописанные в законопроекте меры поддержки должны качественно улучшить положение социальных предпринимателей, открыть им новые возможности для развития и роста. Кроме того, фонд направил свои предложения разработчикам законопроекта о создании в регионах открытой базы данных по рынку социальных услуг. "Эта мера позволит повысить прозрачность отрасли, конкурентность рынка и качество оказания социальных услуг, а также усилить эффективность расходования федеральных и региональных средств", - подчеркнула Зверева.

Социальный предприниматель, руководитель проекта "Город особых мастеров" хабаровской НКО "Реальная помощь" Наталья Евтеева отметила, что организации очень важно быть признанной субъектом социального предпринимательства, поскольку оказание услуг людям с аутизмом - чрезвычайно специфическая работа, требующая особо внимания со стороны государства.

"Для нашей организации очень важно быть принятой как социальное предпринимательство и получать государственную поддержку (имущественную, финансовую, административную) в регионе и в муниципальном образовании. Качественно данные проблемы можно решить только вместе, объединив усилия. Иначе это будет топтание на месте", - сказала ТАСС Евтеева.

А социальный предприниматель из Санкт-Петербурга, генеральный директор социального гериатрического центра "Опека" Алексей Маврин считает, что поддержка должна оказываться не прямым вливанием финансов в субъекты социального предпринимательства, а стимулированием спроса на их услуги.

"Закон нужен. Очень важно на первых этапах помогать предпринимателям, которые занимаются социальным бизнесом. Но поддержка должна быть не напрямую предпринимателям, а например, выдавать людям сертификат, на который они смогут приобрести услугу. То есть создавать спрос на услуги", - сказал ТАСС Маврин.

Сроки принятия закона

Пока законопроект Минэкономразвития находится в правительстве РФ и в Госдуму не внесен. Замглавы МЭР Олег Фомичев ранее заявлял ТАСС, что законопроект будет внесен на рассмотрение парламентариев, как только будут сняты все разногласия в правительстве. По словам представителя министерства, речь идет о дискуссиях по уточнению определения "социальное предпринимательство" и критериев отнесения малых и средних предпринимателей к субъектам социального предпринимательства.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля на встрече с представителями благотворительных фондов и социальными предпринимателями заявлял, что пакет законов о социальном предпринимательстве должен быть принят в России в осеннюю сессию.

Реформа отрасли соцуслуг

Реформирование отрасли социальных услуг идет в России с 2012 года. Основная цель реформы - передача ряда функций государства частным организациям для повышения качества социальных услуг и оптимизации бюджетных расходов.

Так, в 2015 году вступил в силу федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Летом прошлого года утверждена "дорожная карта" поддержки доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, а в апреле 2017 года прошла первая встреча рабочей группы по развитию социального предпринимательства Минэкономразвития, на которой было определено понятие "Социальное предпринимательство", и перечень видов деятельности к нему относящихся.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, к 2018 году доля негосударственного сектора в сфере социального обслуживания должна увеличиться до 10% (в январе 2015 года - 1,2%). А согласно закону о госзакупках, доля заказа у социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей должна составлять не менее 15%.