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Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных

Экономика и бизнес
16 августа, 11:28 UTC+3

Необходимо загружать собственные мощности, подчеркнул президент

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© Михаил Метцель/ТАСС

ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. /ТАСС/. Российские порты должны обеспечить конкурентоспособные условия, чтобы принять на себя грузовые потоки, которые сейчас идут через зарубежные гавани.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

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"Это не какие-то политические решения, мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать - именно в России, а не где-то в другом месте", - обратил внимание глава государства, комментируя задачу перераспределения грузовых потоков в российские порты. "Но, разумеется... условия здесь должны быть не хуже, чем в сопредельных государствах", - подчеркнул Путин.

В частности, по словам главы государства речь идет о тарифах, в том числе железнодорожных, касающихся доставки грузов в порт. "А когда выгоднее тащить [грузы] за рубеж, ну что им [владельцам] сказать - они будут за рубеж тащить", - отметил глава государства. Он обратил внимание на то, что об этом говорилось "уже много раз", но "далеко не все еще сделано в этом направлении".

Президент также указал на то, что транспортные проекты на Северо-Западе России могут реализовываться с применением инфраструктурой ипотеки. 

"Необходимо и дальше наращивать логистический потенциал Северо-Запада, повышать его конкурентоспособность, создавать современные сервисы для обслуживания пассажиров и обработки грузов, использовать выгодное положение северо-западных регионов для укрепления внешнеторговых связей и, конечно, нужно предлагать удобные инструменты взаимодействия с инвесторами, которые будут учитывать специфику вложений в инфраструктуру, большие объемы и длительные сроки окупаемости", - сказал президент.

По его мнению, "в том числе, в реализации транспортных проектов можно применять и так называемую инфраструктурную ипотеку". "Использование такого инструмента - это новая практика, нужно отработать все организационные, финансовые вопросы, внимательно просчитать экономику проектов", - заключил президент, предложив на совещании подробнее остановиться на данном вопросе.

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