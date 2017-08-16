Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: состояние региональных дорог на Северо-Западе отстает от средних показателей по РФ

Экономика и бизнес
16 августа, 11:48 UTC+3 ПИОНЕРСКИЙ область/ 16, августа. / ТАСС

Президент при этом отметил, что "состояние федеральных трасс в округе лучше, чем в среднем по стране"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Состояние региональных дорог в Северо-Западном Федеральном округе отстает от средних показателей по стране. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

По его словам, "на сегодняшний день состояние федеральных трасс в округе лучше, чем в среднем по стране", однако что касается региональных дорог, то, "как это ни странно, в Северо-Западе ситуация хуже, чем в целом по стране". Так, продолжил президент, если на начало года в нормативном состоянии находилось более 82% протяженности федеральных трасс СЗФО против около 71% в среднем по РФ, то по региональным дорогам эти показатели составляют почти 32% (в СЗФО) против 41,5% (по стране). Путин назвал такое положение дел в этом регионе странным.

"По ремонту отдельных, наиболее проблемных участков мы говорили уже неоднократно и были даны конкретные указания по поддержке из федерального бюджета", - напомнил президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
3
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
6
Путин поручил отремонтировать пункты пропуска через границу в СЗФО
7
Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама