Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Укргаздобыча" договорилась с хорватской компанией о бурении 12 скважин

Экономика и бизнес
16 августа, 12:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, августа. /ТАСС

Ранее премьер-министр Украины сообщал, что сумма сделки с хорватским предприятием составит €786 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской компанией Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение 12 скважин в Полтавской области. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования" , - заявил премьер на своей странице в Facebook.

По его словам, привлечение внешнего инвестора будет содействовать достижению энергетической независимости за счет увеличения собственной газодобычи. Ранее Гройсман сообщал, что сумма сделки с хорватским предприятием составит €786 млн.

"Укргаздобыча" за 7 месяцев текущего года нарастила добычу газа на 3 процента до 8,779 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании ранее озвучивали планы привлекать зарубежные компании для бурения скважин на Украине, поскольку собственное оборудование устарело и требует замены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Страны
Украина Хорватия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
3
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна
7
Псковские власти извинились за трактовку приказа Минтруда об окладах медработникам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама