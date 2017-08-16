"Укргаздобыча" договорилась с хорватской компанией о бурении 12 скважин

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргаздобыча" подписала два контракта с хорватской компанией Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение 12 скважин в Полтавской области. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования" , - заявил премьер на своей странице в Facebook.

По его словам, привлечение внешнего инвестора будет содействовать достижению энергетической независимости за счет увеличения собственной газодобычи. Ранее Гройсман сообщал, что сумма сделки с хорватским предприятием составит €786 млн.

"Укргаздобыча" за 7 месяцев текущего года нарастила добычу газа на 3 процента до 8,779 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании ранее озвучивали планы привлекать зарубежные компании для бурения скважин на Украине, поскольку собственное оборудование устарело и требует замены.