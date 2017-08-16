Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин призвал проверить автоматическое формирование цен на авиабилеты

Экономика и бизнес
16 августа, 12:17 UTC+3

Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что ранее авиакомпании РФ импортировали из США и Европы компьютерные системы, которые устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением изучить вопросы работы автоматизированной системы формирования цен на авиабилеты. Речь об этом шла на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

Смотрите также

"Победа" разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета

Программой льготных перелетов в Крым за 1,5 месяца воспользовались 22 тыс. пассажиров

Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах

Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что ранее авиакомпании РФ импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, которые устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса и т. д. Он выразил мнение, что работа алгоритма этих систем выглядит как результат сговора мировых авиаперевозчиков. Артемьев предложил поручить изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, что позволит избежать роста цен на билеты.

"Полностью с Вами согласен, надо точно совершенно разобраться, что там происходит", - ответил президент.

Он отметил, что знает "про эти компьютерные системы, которые сами цены устанавливают". "Не хочется говорить, что чушь это все, и не могу сказать, что полностью с Вами согласен по поводу сговора,... но разобраться с этим точно нужно", - добавил глава государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
3
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна
7
Псковские власти извинились за трактовку приказа Минтруда об окладах медработникам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама