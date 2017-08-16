Путин призвал проверить автоматическое формирование цен на авиабилеты

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением изучить вопросы работы автоматизированной системы формирования цен на авиабилеты. Речь об этом шла на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.
Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что ранее авиакомпании РФ импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, которые устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса и т. д. Он выразил мнение, что работа алгоритма этих систем выглядит как результат сговора мировых авиаперевозчиков. Артемьев предложил поручить изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, что позволит избежать роста цен на билеты.
"Полностью с Вами согласен, надо точно совершенно разобраться, что там происходит", - ответил президент.
Он отметил, что знает "про эти компьютерные системы, которые сами цены устанавливают". "Не хочется говорить, что чушь это все, и не могу сказать, что полностью с Вами согласен по поводу сговора,... но разобраться с этим точно нужно", - добавил глава государства.