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Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининградскую область

Экономика и бизнес
16 августа, 12:34 дата обновления: 16 августа, 13:09 UTC+3

Президент отметил, что это единственный эксклавный российский регион и потому он может стать исключением из общего правила

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининградскую область.

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры он отметил, что это единственный эксклавный регион РФ, в связи с чем, несмотря на позицию Минфина по необходимости сохранения целостности налоговой системы, для Калининграда можно сделать исключение.

"По авиационный перевозкам для Калининграда - НДС убираем", - заключил он, отметив, что это будет хорошей новостью для жителей региона.

Путин поинтересовался, на сколько может снизиться стоимость билета, если отменить НДС на эти авиаперевозки. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что, в частности, стоимость перевозки по "плоскому" тарифу "Аэрофлота" таким образом может сократиться на 10%.

"Я знаю отношение к этому опросу Минфина, что это разрушает налоговую систему. Но у нас нет других таких регионов, как Калининград. Поэтому нужно либо полностью субсидировать вот эти 10%, либо, что лучше всего, - снять это (обложение НДС авиаперевозок) для Калининграда", - сказал Путин.

Он добавил, что такое решение "будет на пользу и инвесторам, потому что вырастет объем перевозок, и для граждан, и для силовых структур ситуация поменяется". При этом Путин согласился, что решение этого вопроса должно быть комплексным.

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