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Путин поручил перейти на рубли при расчете тарифов для стивидоров с 1 января

Экономика и бизнес
16 августа, 12:36 UTC+3 область/ 16, августа. / ТАСС

Президент отметил, что "это еще один шаг на укрепление национальной валюты, может быть не глобальный, но все же заметный"

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал с 1 января 2018 года перейти на рубли при расчете тарифов для стивидорных компаний (компаний, занимающихся разгрузкой и погрузкой в портах). Об этом он заявил на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, реагируя на соответствующее обращение главы ФАС Игоря Артемьева.

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Артемьев рассказал главе государства, что в настоящий момент антимонопольное ведомство судится с рядом стивидорных компаний и в ряде случаев добилось результата.

"С 1 января переходим на этот режим работы, но с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов, то, о чем Игорь Юрьевич [Артемьев] сказал; это все возможно", - сказал Путин.

По словам главы ФАС, такая мера потребует от иностранных компаний закупать рубли для расчетов, в чем заинтересован и Центральный банк. Это в свою очередь позволит развивать финансовую инфраструктуру.

Путин попросил замминистра финансов РФ Андрея Иванова прокомментировать, почему до сих пор не состоялся переход на рублевый расчет тарифов. Тот заверил главу государства, что у Минфина возражений нет, работа по этому поручению ведется, и об итогах работы будет доложено президенту.

"Какие-то проблемы? У вас возражения какие-то есть по этому поводу? Ну а тогда почему нет? Давайте сделаем! Это еще один шаг на укрепление национальной валюты, может быть не глобальный, но все же заметный", - отреагировал Путин.

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