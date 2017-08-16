Сервис Airbnb убрал более тысячи объявлений о незаконной сдаче жилья в Барселоне

МАДРИД, 16 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Онлайн-сервис Airbnb, позволяющий снять жилье на короткий срок, был вынужден убрать со своего сайта более тысячи объявлений о незаконной сдаче апартаментов в испанской Барселоне. Таким образом портал, чьими услугами часто пользуются туристы, выполнил требование мэрии каталонский столицы.

Как сообщило агентство Europa Press, речь идет о жилье, которое горожане сдают на короткий срок без соответствующей лицензии. Желание барселонцев "подзаработать" на туристах, особенно в летний период, зачастую приводит к тому, что цены на аренду для местных жителей становятся неподъемными. Кроме того, многие владельцы апартаментов в этом курортном испанском городе, пользующиеся услугами Airbnb, не декларировали прибыль, которую получали от сдачи своих квартир туристам.

Ранее мэрия Барселоны уже объявила о решении бороться с теми, кто без лицензии сдает свое жилье туристам. Градоначальник каталонской столицы Ада Колау попросила жителей оповещать местные власти, если они заподозрили своих соседей в подобных нарушениях. Мэрия также направила барселонцам письма с такими призывами. Власти города создали специальный сайт в интернете и бесплатный телефонный номер, по которому горожане могут уведомить о незаконной аренде жилья.

Кроме того, мэрия ввела санкции в отношении людей, которые сдают свое жилье на период летних отпусков без соответствующей лицензии. Обычно сумма штрафа за подобные нарушения составляет около €30 тыс., однако в некоторых случаях может достигать €600 тыс. Власти также проводят регулярные проверки арендодателей на наличие необходимых разрешений.

Барселона является популярным местом отдыха как у испанцев, так и у иностранцев. В апреле текущего года власти каталонской столицы представили доклад, согласно которому в 2016 году увеличилось число жителей курортного города, просящих ограничить поток отдыхающих. Так, число барселонцев, считающих, что достигнут потолок возможностей по обслуживанию туристов (48,9%) превысило количество горожан, уверенных в необходимости привлекать больше гостей (47,5%).

В последнее время в Каталонии все чаще стали проходить различные акции против наплыва туристов в автономную область. Так, 12 августа около 200 жителей Барселоны "оккупировали" пляж в квартале Старого города. Участники акции принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Барселонета не продается", "Мы не хотим жилья для туристов" и другие.

Испания в 2016 году установила новый рекорд по числу иностранцев, посетивших пиренейское королевство. Как сообщила организация Frontur, которая отслеживает их прибытие, за 12 месяцев в Испании побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% больше, чем в 2015 году. В частности, более миллиона россиян посетили пиренейское королевство, что на 2,2% выше показателя за 2015 год.