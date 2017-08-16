Путин призвал использовать современные экологичные технологии в угольных терминалах портов

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал использовать современные экологичные технологии в угольных терминалах морских портов страны.
На совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России он отметил, что "и в порту Мурманска, и в других морских портах, где ведется перевалка угля открытым способом, особенно остро стоит проблема экологии - имею в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе".
"Естественно, полностью отказаться от перевалки угля открытым способом невозможно, мы понимаем, что это складывалось десятилетиями, - отметил президент. - Но сегодня хотел бы сказать, что при развитии угольных терминалов, выборе площадок для строительства новых портовых мощностей надо уделять приоритетное внимание вопросам экологии, максимально внимательно относиться к этим вопросам, учитывать интересы жителей близлежащих районов и, конечно, внедрять новые передовые технологии перевалки грузов, основанных на строгих экологических нормах и стандартах".
Путин отметил, что конечном итоге эти технологии выгоднее с точки зрения экономики, хотя это и долгосрочные инвестиции, но в конечном итоге они тоже дают результат.