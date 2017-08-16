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Турчак предложил создать маршрут для доставки грузов из Калининграда в Москву через Псков

Экономика и бизнес
16 августа, 13:16 дата обновления: 16 августа, 13:23 UTC+3 ПИОНЕРСКИЙ область/ 16, августа. / ТАСС

Губернатор Псковской области отметил, что такой шаг увеличит загрузку порта и повысит прозрачность таможенных процедур

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Андрей Турчак в среду предложил создать грузовой логистический маршрут "Калининград - Москва" через Псковскую область. Это увеличит загрузку морского порта в Калининграде и повысит прозрачность таможенных процедур, считает он.

Сейчас основной логистический маршрут движения грузов из морского порта Калининграда в другие регионы РФ проходит через территорию Литвы, Белоруссии и Смоленской области. По данным ФТС за 2016 год, которые привел Турчак, с использованием данного маршрута на территорию России было ввезено 322,8 тыс. тонн товаров.

"Предлагаем выстроить комплексную технологию движения грузов по маршруту "Калининград - Москва" через территорию Псковской области - город Великие Луки - как для контейнерных, так и для контрейлерных перевозок, с приемом грузов в таможенных терминалах Московской области", - сказал Турчак в Калининградской области на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России под председательством президента РФ Владимира Путина.

"При этом будет достигнута большая загрузка морского порта в Калининграде, а также повысится качество и прозрачность таможенных процедур. Единственный вопрос, который потребует отдельного решения, - это согласование тарифной политики на железнодорожные перевозки с сопредельными государствами, через которые будет осуществляться этот транзит", - сказал Турчак.

По мнению губернатора, такой маршрут будет экономически выгоден - его можно использовать и в обратном направлении, при том что Псков и Калининград соединены единым типом железнодорожной колеи.

В свою очередь  глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что ФАС, РЖД и Минтранс прорабатывают возможность установления тарифа на транзит грузов через Калининградскую область ниже тарифа на транзит через Литву.  "Мы вместе с губернатором Калининградской области отрабатываем вопрос принятия сквозного тарифа железнодорожного. И вместе с Минтрансом и РЖД прорабатываем вопрос, чтобы этот тариф был ниже, чем соответствующий тариф транзита через Литву", - сказал он. Глава ФАС добавил, что такой тариф может быть установлен и экономически обусловлен.

Кроме того, ФАС планирует снизить тариф на перегруз с одной колеи на другую. "Завтра правление ФАС примет решение о снижении в четыре раза тарифа на перегруз с одной колеи на другую, что позволит переваливать транзитные грузы не в Польше, а в Калининградской области", - отметил Артемьев.

Эти меры позволят сделать более выгодными грузоперевозки через Калининградскую область, уверен глава антимонопольного ведомства.

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