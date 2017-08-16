ФАС не получала от ЦБ запрос на проверку ситуации с УК "Альфа Капитал"

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала от ЦБ запрос на проверку УК "Альфа Капитал" с точки зрения добросовестной конкуренции, ситуация требует анализа, сообщила ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.
Как сообщила в среду газета "Ведомости", в ЦБ пообещали направить запрос в ФАС для проверки информации "Альфа Капитала" о проблемах в банке "ФК Открытие", Промсвязьбанке, Бинбанке и МКБ на предмет нарушения законов о конкуренции.
"Указанной в запросе просьбы Банка России в ФАС на текущий момент не поступило. Выводы относительно действий УК "Альфа-Капитал" возможны исключительно по результатам анализа произошедшей ситуации", - сообщила Беляева.
По информации "Ведомостей", управляющая компания "Альфа Капитал" разослала своим действующим клиентам письмо о наличии рисков клиентов банка "Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Согласно заявлению компании, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. "Альфа Капитал" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.