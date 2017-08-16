Путин призвал в этом году начать создание терминала для круизных судов в порту Пионерский

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал начать в этом году строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе-курорте Пионерский в Калининградской области.
На совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России Путин напомнил, что этот терминал "будет принимать круизные и грузопассажирские суда, что создаст дополнительные возможности для развития туристического кластера в Калининградской области".
"Необходимо обеспечить начало реализации этого проекта уже в текущем году и завершить в установленные сроки. Это важно в том числе для повышения транспортной доступности Калининградской области", - указал президент.
Он напомнил, что терминал сможет принимать 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.
Как сообщалось ранее, на проведение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации объектов морской портовой инфраструктуры в порту Калининград и международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском из федерального бюджета было выделено около 250 млн рублей.