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Лавров: генконтракт по центру ядерных исследований в Боливии могут подписать в сентябре

Экономика и бизнес
16 августа, 14:34 дата обновления: 16 августа, 15:05 UTC+3 МОСКВА 16, августа. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, это позволит уложиться с вводом в строй первых объектов центра в 2019 году, как этого хочет боливийская сторона

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российская государственная корпорация "Росатом" может заключить в сентябре генеральный контракт на сооружение центра ядерных исследований в Боливии. Об этом на пресс-конференции в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с боливийским коллегой Фернандо Уанакуни.

"Что касается центра ядерных исследований, у нас уже есть подписанные Росатомом и его партнерами в Боливии контракты на проведение предварительных работ, они сейчас реализуются, - отметил Лавров. - И мы говорили сегодня с господином министром о том, что продолжатся консультации по генеральному контракту буквально в этом месяце, есть все шансы подписать его в сентябре".

"Это позволит уложиться с вводом в строй первых объектов центра в 2019 году, как этого и хочет боливийская сторона", - добавил министр.

Ранее первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров заявлял о планах подписать в ближайшее время генеральный контракт на сооружение центра ядерных исследований и технологий на территории Боливии, а также контракт на комплекс услуг жизненного цикла центра. Страны уже подписали первые коммерческие контракты по данному проекту.

Россия и Боливия 6 марта 2016 года заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря. Проект, который будет реализован совместно с госкорпорацией "Росатом", полностью финансируется за счет средств Боливии и оценивается в $300 млн.

Подготовка специалистов в вузах РФ

Боливия заинтересована в подготовке специалистов в российских вузах, в частности в сфере атомной энергетики, заявил Лавров.

"Есть обоюдный интерес в развитии контактов в гуманитарной и культурной сфере, - отметил глава МИД РФ. - Боливийские друзья заинтересованы готовить своих специалистов в российских вузах, такое сотрудничество развивается. Причем идет подготовка как специалистов по гражданским специальностям, так и по специальностям правоохранительным, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом и наркотрафиком".

"Отдельно упомяну, что будет расширяться подготовка кадров для атомной энергетики", - подчеркнул Лавров.

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Лавров, Сергей Викторович
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