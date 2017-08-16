ВТБ с 17 августа снижает ставки по ипотеке до 9,5%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. ВТБ и ВТБ24 с 17 августа начнут предоставлять ипотечные кредиты по более низкой ставке - от 9,5%, сообщила пресс-служба ВТБ.

"С 17 августа ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по ипотеке. Кредит на покупку готового жилья теперь можно оформить по ставке 9,5-10%, новостройки - 9,7-10%", - сообщили пресс-служба.

ВТБ также сообщает, что минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в банках группы составляет 10% от суммы кредита.

По состоянию на 1 августа 2017 года портфель ипотечных кредитов группы ВТБ достиг 1,05 трлн руб. За семь месяцев этого года ВТБ и ВТБ24 выдали 100 тысяч ипотечных кредитов на 211 млрд рублей, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доля Группы ВТБ в выдаче кредитов выросла до 23%.

Неделей ранее о снижении ипотечных ставок сообщили Сбербанк, Промсвязьбанк и банк "Возрождение".